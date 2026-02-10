Più sorpassi a Monte Carlo? La Fia | Con le nuove regole F1 sarà possibile

La FIA annuncia che con le nuove regole della Formula 1 sarà più facile sorpassare a Monte Carlo. La nuova modalità Overtake permette alle auto di usare una potenza elettrica extra, dando agli automobilisti più chance di attaccare e superare in una pista stretta e sinuosa come quella del Principato. La decisione arriva dopo le proteste di alcuni piloti e team, che chiedevano maggiore spettacolo e azione in una delle tappe più iconiche del campionato.

È una delle novità più attese della nuova F1 edizione 2026, quella della rivoluzione regolamentare che promette di stravolgere i GP. Almeno per come li abbiamo conosciuti nelle ultime stagioni. Parliamo dell'"Overtake mode", la modalità sorpasso, attivabile dai piloti con un comando sul volante e che sostituirà sostanzialmente il Drs, l'ala mobile sul profilo posteriore che nelle ultime stagioni si poteva azionare in pieno rettilineo per scaricare le monoposto in fase di attacco. La notizia è che questa innovazione potrebbe rivelarsi decisiva (in meglio) anche in un GP tradizionalmente "ostile" per i sorpassi come quello di Monte Carlo.

