Le infiltrazioni mafiose coinvolgono anche la Toscana | Ma la nostra regione ha gli anticorpi

Da corrieretoscano.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le infiltrazioni mafiose sono state segnalate anche in Toscana, regione che secondo le autorità possiede strumenti per contrastarle. Durante un intervento, è stato sottolineato che le istituzioni devono coordinarsi e mantenere attivi i canali di informazione tra loro per combattere efficacemente il fenomeno. Nessun dettaglio è stato fornito sui casi specifici o sui soggetti coinvolti.

FIRENZE – Contro le infiltrazioni mafiose “le istituzioni devono lavorare insieme, facendo innanzitutto funzionare i canali di informazione reciproca”. È il pensiero che il presidente Eugenio Giani esprime in occasione della diffusione dell’ultimo rapporto Irpet sulle dimensioni dell’impatto di illegalità e criminalità organizzata nell’economia Toscana presentato questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati. “ Il tessuto produttivo Toscana mostra segnali di tenuta ma anche vulnerabilità localizzate e settoriali che meritano forte attenzione, ma con l’impegno congiunto che le istituzioni preposte possono mettere in campo probabilmente possiamo raggiungere grandi risultati”, ha sottolineato il presidente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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