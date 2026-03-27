Le infiltrazioni mafiose coinvolgono anche la Toscana | Ma la nostra regione ha gli anticorpi

Le infiltrazioni mafiose sono state segnalate anche in Toscana, regione che secondo le autorità possiede strumenti per contrastarle. Durante un intervento, è stato sottolineato che le istituzioni devono coordinarsi e mantenere attivi i canali di informazione tra loro per combattere efficacemente il fenomeno. Nessun dettaglio è stato fornito sui casi specifici o sui soggetti coinvolti.

FIRENZE – Contro le infiltrazioni mafiose “le istituzioni devono lavorare insieme, facendo innanzitutto funzionare i canali di informazione reciproca”. È il pensiero che il presidente Eugenio Giani esprime in occasione della diffusione dell’ultimo rapporto Irpet sulle dimensioni dell’impatto di illegalità e criminalità organizzata nell’economia Toscana presentato questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati. “ Il tessuto produttivo Toscana mostra segnali di tenuta ma anche vulnerabilità localizzate e settoriali che meritano forte attenzione, ma con l’impegno congiunto che le istituzioni preposte possono mettere in campo probabilmente possiamo raggiungere grandi risultati”, ha sottolineato il presidente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Le infiltrazioni mafiose coinvolgono anche la Toscana: “Ma la nostra regione ha gli anticorpi” Articoli correlati Infiltrazioni mafiose, i giudici confermano le interdittive per il “Gruppo Marinelli”Tempo di lettura: 3 minutiSi consolida la linea dura della giustizia amministrativa contro il rischio di infiltrazioni mafiose nel tessuto... Indagine in corso su crolli a Niscemi: segnalazioni vecchie di anni coinvolgono anche la Regione SicilianaA Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è scattata un’indagine penale dopo il crollo di alcuni tratti del versante montuoso che ha colpito... Una raccolta di contenuti su Le infiltrazioni mafiose coinvolgono... Infiltrazioni mafiose nelle aziende della provincia: Una malattia che minaccia la nostra economiaDomenico Capezzoli, presidente del gruppo civico Toscana 2030, interviene con forza a seguito delle recenti interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Massa-Carrara. Queste misure, che ... lanazione.it Infiltrazioni mafiose, nel mirino 3 aziende di trasporti, rifiuti e settore lapideoMassa Carrara, 5 settembre 2025 – L’incubo della mafia, il clan degli afragolesi, nelle aziende del territorio. Dopo le nove interdittive emesse nel corso di questi mesi, nelle scorse settimane il ... lanazione.it