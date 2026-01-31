Indagine in corso su crolli a Niscemi | segnalazioni vecchie di anni coinvolgono anche la Regione Siciliana

Le autorità hanno aperto un’indagine sulle cause del crollo che ha danneggiato case e strade a Niscemi. Alcune segnalazioni di problemi strutturali risalgono a diversi anni fa, ma finora nessuna azione concreta. Ora, la procura ha deciso di approfondire la vicenda, coinvolgendo anche la Regione Siciliana. La comunità aspetta risposte e spera che si faccia chiarezza sulle responsabilità.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è scattata un’indagine penale dopo il crollo di alcuni tratti del versante montuoso che ha colpito abitazioni e strade nella zona. La Procura della ha aperto un fascicolo per accertare le responsabilità, puntando il dito non solo su enti locali ma anche sulla Regione Siciliana. Le indagini sono partite dopo che sono emersi documenti risalenti al 2019, redatti dal Genio civile, che segnalavano già all’epoca movimenti pericolosi del terreno. Il rapporto, firmato durante la presidenza dell’attuale ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, affermava con chiarezza: “Il versante si muove”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

