Dopo le nuove regole sulle gite scolastiche, i piccoli operatori si sentono abbandonati. La Uil critica le norme, che definisce poco chiare e complicate da rispettare. Da una parte, alcuni parlano di trasparenza e semplificazione, ma dall’altra ci sono scuole e agenzie che temono danni concreti al turismo scolastico, già in difficoltà. La situazione resta incerta e molti si preparano a protestare.

C’è chi la chiama trasparenza e semplificazione e chi parla di un danno incredibile al turismo scolastico. Di fatto da quest’anno la norma sull’affidamento dei viaggi d’istruzione è cambiata. Le scuole non possono più – oltre i 140 mila euro di spesa – fare una gara con affidamento diretto ma devono rivolgersi ad una stazione appaltante qualificata. Il ministero dell’Istruzione d’accordo con quello dell’Economia e delle Finanze, ha avviato una soluzione tramite Consip ovvero la società per azioni italiana detenuta dal Mef che svolge il compito di centrale acquisti della pubblica amministrazione del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gite scolastiche, cambiano le regole. La Uil: “Norme poco chiare”. E i piccoli operatori si sentono danneggiati

