Dichiarazioni dei redditi sale il tetto per le detrazioni delle spese scolastiche Anche mensa gite e corsi extra

Nel modello 7302026 è stato aumentato il limite massimo delle detrazioni fiscali previste per le spese scolastiche. La modifica riguarda anche le spese per la mensa, le gite e i corsi extra scolastici. La novità è stata comunicata dall’Agenzia delle Entrate e si applica alle dichiarazioni dei redditi di quest’anno. La soglia di detrazione è stata rivista rispetto alle precedenti versioni del modello.

Il nuovo Modello 7302026 porta con sé una novità contabile che incide direttamente sui bilanci domestici: l’innalzamento del tetto per le detrazioni scolastiche. Dopo anni di stallo, il limite massimo di spesa detraibile per ogni studente, dalla scuola materna fino alle superiori, sale infatti da 800 a 1.000 euro. In termini di rimborso effettivo, questo significa che lo sconto fiscale del 19% passa dai vecchi 152 euro a un massimo di 190 euro per ogni figlio. Non si tratta però di un beneficio a pioggia, poiché la manovra introduce un meccanismo di selettività basato sul reddito: l’agevolazione resta piena fino a 120.000 euro di reddito complessivo, per poi sgonfiarsi progressivamente fino ad azzerarsi del tutto una volta toccata la soglia dei 240. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dichiarazioni dei redditi, sale il tetto per le detrazioni delle spese scolastiche. Anche mensa, gite e corsi extra Articoli correlati 1.000 euro di spese scolastiche detraibili nel 730/2026: dalle mense alle gite, quali costi rientrano. Le spese devono essere tracciateNel modello 7302026, relativo ai redditi 2025, aumenta il limite delle spese scolastiche che le famiglie possono portare in detrazione. Modello 730/2026: tutte le novità su bonus e detrazioni nella dichiarazione dei redditiCon l’introduzione del modello 730/2026 e il recente provvedimento attuativo datato 27 febbraio, prende il via la nuova stagione delle dichiarazioni... Tutto quello che riguarda Dichiarazioni dei redditi sale il tetto... Temi più discussi: Cinema, in Lombardia riduzione automatica dell’IRAP per le sale; Sanità e reddito: il razionamento implicito che amplia le disuguaglianze di accesso alle cure; Consob, sale a 50mila euro la soglia per la trasparenza dell’internal dealing; Giro di vite sulla dichiarazione dei redditi: cosa cambia?. Dichiarazione dei redditi, arriva il modello 730/2026: come cambiano bonus e detrazioniDiventa ormai strutturale la riforma che ha ridotto da quattro a tre gli scaglioni di reddito. Il nuovo schema IRPEF, già introdotto in via sperimentale, entra definitivamente nel sistema fiscale e ... tg24.sky.it Fisco, si scaldano i motori per le dichiarazioni dei redditiNAPOLI (ITALPRESS) - Si avvicina il periodo delle dichiarazioni dei redditi. L'economista Gianni Lepre fa il punto su tempistiche e modalità ... notizie.tiscali.it Giuseppe Farris dopo le dichiarazioni dell'assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta, sul nuovo stadio di Cagliari - VIDEO - - facebook.com facebook Premio speciale della giuria per la migliore campagna a favore del NO: CARLO NORDIO Motivazione: Incurante del buonsenso, della logica, della consecutio temporum, e soprattutto della dignità del suo ufficio, dava, con le proprie dichiarazioni, un contributo x.com