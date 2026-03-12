Unimarconi, tramite il progetto Doppia Difesa, annuncia l’istituzione di borse di studio rivolte alle donne vittime di violenza. L’iniziativa mira a fornire strumenti concreti per il loro reinserimento sociale e professionale. La proposta coinvolge l’assegnazione di risorse per permettere alle donne di accedere a percorsi formativi specifici. La notizia è stata comunicata in una conferenza stampa a Roma.

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Offrire alle donne vittime di violenza opportunità concrete di formazione e reinserimento attraverso borse di studio dedicate. È uno degli obiettivi del protocollo di intesa “Ricomincio da me”, siglato tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi e la Fondazione Doppia Difesa, come spiegato dal direttore generale dell'ateneo Marco Belli in occasione dell'incontro dedicato al tema della violenza di genere “Violenza di genere, tutela delle vittime, prevenzione e percorsi di sostegno”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Doppia Difesa Onlus nell'ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Violenza sulle donne, Belli (Unimarconi): "Con Doppia Difesa borse studio per aiutare vittime a ricominciare"

