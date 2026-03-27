Le colombe più buone in vendita al supermercato | la classifica di Altroconsumo
Un'indagine condotta da Altroconsumo ha valutato 12 marche di colombe acquistate nei supermercati, coinvolgendo i consumatori in tre sessioni di assaggi senza conoscere le marche. I risultati mostrano che le due marche più apprezzate sono Cova e Tre Marie, mentre le opzioni più economiche hanno ricevuto valutazioni più basse.
Altroconsumo testa 12 colombe attraverso i consumatori in tre appuntamento con assaggio "bendato". Vincono Cova e Tre Marie, bocciate le più economiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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