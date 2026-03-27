Le colombe più buone in vendita al supermercato | la classifica di Altroconsumo

Un'indagine condotta da Altroconsumo ha valutato 12 marche di colombe acquistate nei supermercati, coinvolgendo i consumatori in tre sessioni di assaggi senza conoscere le marche. I risultati mostrano che le due marche più apprezzate sono Cova e Tre Marie, mentre le opzioni più economiche hanno ricevuto valutazioni più basse.