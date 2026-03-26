Questa è la migliore Colombe pasquali la classifica ufficiale di Altroconsumo

Da caffeinamagazine.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al supermercato si trovano ormai da settimane numerose colombe pasquali, simbolo tradizionale della festività. Recentemente, Altroconsumo ha pubblicato una classifica ufficiale che valuta i diversi prodotti disponibili sul mercato. La presenza di queste specialità dolciarie è ormai consolidata nelle settimane che precedono la Pasqua, diventando un elemento fisso tra gli scaffali dei negozi.

Non è Pasqua senza colomba, e sugli scaffali dei supermercati ormai se ne vedono a piramide da settimane. Ma quale scegliere davvero? A dare una risposta ci ha pensato Altroconsumo, che ha messo in fila 12 colombe e le ha ordinate per qualità, puntando tutto su una domanda: quale piace di più quando non sai marca e prezzo. Il test si è svolto in tre sessioni a marzo 2026: due a Milano e una a Vico Equense, con circa 200 assaggiatori. Ogni partecipante ha provato sei prodotti in forma anonima e poi ha compilato un questionario su gradimento, aspetto, profumo, sapore, consistenza e canditi: vince la colomba “ricca”, ma non pesante né troppo “industriale”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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