Questa è la migliore Colombe pasquali la classifica ufficiale di Altroconsumo

Al supermercato si trovano ormai da settimane numerose colombe pasquali, simbolo tradizionale della festività. Recentemente, Altroconsumo ha pubblicato una classifica ufficiale che valuta i diversi prodotti disponibili sul mercato. La presenza di queste specialità dolciarie è ormai consolidata nelle settimane che precedono la Pasqua, diventando un elemento fisso tra gli scaffali dei negozi.

Non è Pasqua senza colomba, e sugli scaffali dei supermercati ormai se ne vedono a piramide da settimane. Ma quale scegliere davvero? A dare una risposta ci ha pensato Altroconsumo, che ha messo in fila 12 colombe e le ha ordinate per qualità, puntando tutto su una domanda: quale piace di più quando non sai marca e prezzo. Il test si è svolto in tre sessioni a marzo 2026: due a Milano e una a Vico Equense, con circa 200 assaggiatori. Ogni partecipante ha provato sei prodotti in forma anonima e poi ha compilato un questionario su gradimento, aspetto, profumo, sapore, consistenza e canditi: vince la colomba “ricca”, ma non pesante né troppo “industriale”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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