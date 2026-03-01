Sanremo 2026 tutte le classifiche definitive | Sal Da Vinci batte Sayf solo dello 0,3%

A Sanremo 2026, le classifiche definitive mostrano come Sal Da Vinci abbia superato Sayf di appena lo 0,3%. La gara si è decisa negli ultimi istanti, con il televoto che ha determinato il risultato finale. I dati ufficiali riportano le percentuali di voto di entrambi i concorrenti, evidenziando un equilibrio che si è mantenuto fino alla fine.

Si è conclusa l'edizione 2026 del Festival di Sanremo, tra emozioni, un po' di noia e le inevitabili polemiche. Il vincitore della 76ª edizione del Festival della canzone italiana è stato Sal Da Vinci, primo in classifica davanti a Sayf e Ditonellapiaga. In base alle percentuali di voto totali, il cantante di Per sempre sì ha ottenuto il 22,2% mentre a Sayf è andato il 21,9% delle preferenze. Ditonellapiaga si è fermata al 20,6%, seguita da Arisa con il 18,9% e Fedez e Marco Masini con il 16,5%. Ecco tutte le classifiche complete di Sanremo 2026. Leggi anche: Sanremo 2026, gli altri premi: il "Mia Martini" a Fulminacci, miglior testo a Fedez e Masini La prima serata del Festival di Sanremo 2026 è stata trasmessa martedì 24 febbraio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

