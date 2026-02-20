Firenze tassa di soggiorno | polizia municipale scopre evasione per 125mila euro Nel mirino importante gestore del Centro

A Firenze, un importante gestore del centro storico non ha versato 125 mila euro di tassa di soggiorno. La scoperta è arrivata grazie a un'indagine della Polizia Municipale, che ha collaborato con la Direzione Risorse Finanziarie del Comune. Durante i controlli, gli agenti hanno verificato i registri di alcune strutture ricettive e riscontrato irregolarità nei pagamenti. La situazione riguarda un grande hotel situato in via de' Tornabuoni, che ha omesso di dichiarare entrate per mesi. La scoperta apre un nuovo fronte contro le evasioni fiscali nel settore turistico.

FIRENZE – Non risulta versata un’imposta di soggiorno per 125mila euro. Lo ha scoperto il Reparto Antievasione della Polizia Municipale di Firenze, in collaborazione con la Direzione Risorse Finanziarie del Comune, grazie a un’accurata indagine che ha riguardato una serie di strutture del centro storico. Al centro dell’indagine un unico gestore, responsabile di 31 strutture ricettive situate nel centro, in particolare nella zona dell’Oltrarno. Secondo quanto accertato, tra gennaio 2024 e dicembre 2025 il titolare avrebbe incassato dai turisti l’imposta di soggiorno senza però versarla all’Amministrazione comunale.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, tassa di soggiorno: polizia municipale scopre evasione per 125mila euro. Nel mirino importante gestore del Centro Leggi anche: Turismo, stretta anti-evasione della tassa di soggiorno per hotel e affitti brevi Leggi anche: Tassa di soggiorno, previsto incasso da 580mila euro nel 2026. Il Pd: "Frontini la usa come bancomat" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tassa sui turisti, Milano supera Roma: per gli hotel 5 stelle l’imposta sale a 12 euro; Svolta negli hotel: la famiglia Ferragamo cerca un socio a cinque stelle per crescere; Sconti Tari per le attività vicine ai cantieri. Riduzioni della tassa tra il 15 e il 50%; Turismo, il wedding in Toscana supera i 213 milioni di fatturato. Nel 2025 +10,5% di presenze legate ai matrimoni e +14,1% di indotto. Oltre a Firenze, le mete più richieste Chianti, Val d’Orcia, Colline Senesi, Val d’Elsa, Val di Cecina, Valdera e Isola d’Elba. Imposta di soggiorno, gestore stangato a FirenzeUn mancato versamento dell’imposta di soggiorno per 125mila euro. È quanto ha scoperto il Reparto Antievasione della Polizia Municipale, in collaborazione con la Direzione Risorse Finanziarie, grazie ... nove.firenze.it Tassa di soggiorno evasa. Stangata per l’albergo. Dovrà versare 150mila euroFirenze, 16 settembre 2025 – Quattro anni di ’buco’, tre società cambiate, e tante, troppe tasse di soggiorno non versate. È la situazione di un boutique hotel quattro stelle in una delle vie ... lanazione.it #IlDenaro e #Adnkronos parlano di noi “Siamo contrari all’aumento della tassa di soggiorno di 1 euro per tutte le categorie, sebbene sia una facoltà dei Comuni in base alla Legge di Bilancio: Napoli non è Firenze né Venezia, il target maggiore è di fascia med - facebook.com facebook La stretta del Comune sugli Ncc, tassa d’ingresso e limite di sosta x.com