Le ‘4 A’ del made in Italy trainano il 60% dell’export ma mancano 382mila lavoratori

Le quattro A del made in Italy, che comprendono i settori Alimentare, Abbigliamento, Arredamento e Automazione, rappresentano il 60% dell’export nazionale. Questi comparti producono un totale di circa 384 miliardi di euro di export e generano un fatturato annuo di oltre 819 miliardi di euro. Il valore aggiunto complessivo si aggira intorno ai 221 miliardi di euro, contribuendo per circa il 16% al valore aggiunto privato del paese e a circa il 75% di quello totale.

Secondo il rapporto, i settori alimentare, abbigliamento, arredamento e automazione non trovano il 53,2% della manodopera Ma questo patrimonio è a rischio per la carenza di lavoratori: su 719mila richiesti dalle imprese non se ne trovano 382mila. I dati certificano il peso di un sistema imprenditoriale – formato dai settori di punta del made in Italy: alimentare, abbigliamento, arredamento e automazione – che conta 393mila imprese e 2,87 milioni di addetti. Il cuore pulsante di questo motore è l’artigianato, che rappresenta il 54% delle aziende del comparto con 212.141 realtà operative. La leadership economica del comparto vede in testa l’Automazione e meccanica, che genera il 56,5% del valore aggiunto totale del perimetro (124,8 miliardi) e realizza quasi la metà delle esportazioni con 189,6 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Today.it

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