Cibo made in Italy | export +4,3% ma mancano 68mila lavoratori

Il settore alimentare italiano registra un aumento dell’export del 4,3% nel 2025, con vendite che si espandono sia sul mercato interno che all’estero. Tuttavia, le aziende segnalano una carenza di circa 68.000 lavoratori qualificati, creando difficoltà nel mantenere i livelli di produzione e distribuzione. La crescita delle esportazioni si accompagna a questa sfida legata alla forza lavoro.

La crescita del settore si accompagna a un problema strutturale di reperimento delle competenze. Il rapporto presentato alla Camera al convegno “Intelligenza artigiana a tavola” Il settore alimentare conquista successi in Italia e all’estero, con una crescita del 4,3% dell’export nel 2025, ma le imprese faticano sempre di più a trovare personale qualificato. Questo è il quadro che emerge da un rapporto di Confartigianato secondo il quale lo scorso anno, su 176.450 figure professionali richieste dalle aziende del food made in Italy, ben 68.160 sono risultate difficili da reperire. La rilevazione è stata presentata l’11 marzo al convegno “Intelligenza artigiana a tavola” organizzato da Confartigianato alla Camera dei Deputati, con gli interventi del Presidente della Camera Lorenzo Fontana e dell’On. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Made in Italy, Confartigianato: "Export food +4,3% ma mancano 68mila lavoratori"Il settore alimentare macina successi, con una crescita del 4,3% dell’export nel 2025, ma le imprese faticano a trovare personale qualificato: su 176.

Il food italiano cresce ma mancano le mani: oltre 68mila lavoratori introvabili nel 2025Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Altri aggiornamenti su Cibo made

Temi più discussi: Il food Made in Italy trova spazio e consensi sui canali social; Dopo Milano-Cortina per il cibo made in Italy nell’export è pronta nuova medaglia d’oro; Food made in Italy, cresce l’export ma mancano 68mila lavoratori; Food made in Italy: export +4,3%, dice Confartigianato, ma mancano 68mila lavoratori.

Il paradosso del made in Italy. La domanda è enorme, ma mancano 68mila artigiani del ciboIl food artigiano italiano cresce e vende, ma quasi 4 assunzioni su 10 restano scoperte. Introvabili soprattutto panettieri, pasticcieri e gelatai. buonissimo.it

Il food Made in Italy trova spazio e consensi sui canali socialSecondo un’indagine realizzata da Eumetra più di un consumatore globale su tre è disposto a pagare un premium price per acquistare prodotti italiani ... repubblica.it

Guerra Iran: col blocco delle rotte commerciali "a rischio oltre 2 miliardi di export di cibo Made in Italy" - facebook.com facebook

Food made in Italy, export +4,3% ma mancano 68mila lavoratori Leggi qui #LaChirico.it x.com