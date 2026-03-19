Le 4 A trainano l’export mancano i lavoratori | 382mila posti scoperti

Le quattro grandi aziende del settore trasporto ferroviario trainano l’export, ma attualmente mancano 382mila lavoratori per coprire i posti disponibili. Queste aziende rappresentano il principale motore del made in Italy nel settore, e il loro ruolo è cruciale per mantenere la competitività sui mercati internazionali. Tuttavia, la carenza di personale rischia di rallentare le attività e compromettere la capacità di soddisfare la domanda.

Roma, 19 marzo 2026 – Sono il cuore pulsante del made in Italy, ma rischiano di incepparsi proprio nel momento in cui continuano a dimostrare tutta la loro forza sui mercati internazionali. È il paradosso delle “ 4 A ” – alimentare, abbigliamento, arredamento e automazione – fotografato dal nuovo rapporto di Confartigianato, presentato a L’Aquila in occasione della Giornata della Cultura artigiana. I numeri raccontano un sistema solido e competitivo: 383,8 miliardi di euro di export, pari al 60,1% del totale nazionale, generati da quasi 393mila imprese con 2,87 milioni di addetti. Un universo produttivo che rappresenta una sintesi perfetta dell’identità economica italiana, capace di coniugare qualità, creatività e trasformazione delle materie prime in valore aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le 4 A trainano l’export, mancano i lavoratori: 382mila posti scoperti Articoli correlati Cibo made in Italy: export +4,3%, ma mancano 68mila lavoratoriLa crescita del settore si accompagna a un problema strutturale di reperimento delle competenze. Made in Italy, Confartigianato: "Export food +4,3% ma mancano 68mila lavoratori"Il settore alimentare macina successi, con una crescita del 4,3% dell’export nel 2025, ma le imprese faticano a trovare personale qualificato: su 176. Contenuti utili per approfondire Le 4 A trainano l'export mancano i... Temi più discussi: Export 2025 cresce: trainano scambi da territori con mercati strategici; Export, Latina traina l'economia italiana; Il Centro traina l’export italiano con vendite in crescita del 13,2%; Export italiano, il Centro traina la crescita nel 2025: Toscana e Lazio tra i motori delle vendite all’estero. Le 4 A trainano l’export, mancano i lavoratori: 382mila posti scopertiLe posizioni difficili da coprire rappresentano il 53,2% del fabbisogno. Saldatori, installatori elettromeccanici, attrezzisti, meccanici industriali, ma anche operai del confezionamento nella moda, s ... quotidiano.net Le filiere agricole trainano l’export ligure e savonese: +50% in cinque anniLe filiere agricole trainano l’export ligure e savonese: +50% in cinque anni ... msn.com Lavoro nelle Marche, trainano gli over 50: crescono i Neet e i disoccupati under 35 x.com Turismo in crescita nel parmense, città e Appennino trainano gli arrivi: quasi 800 mila i visitatori nel 2025 Il capoluogo supera 490 mila visitatori, mentre l’Appennino registra aumenti record. Cultura, gastronomia e natura fanno da volano #Turismo #Parma #Fo - facebook.com facebook