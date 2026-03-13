In casa Arsenal si lavora ai rinnovi di contratto di Rice e Timber, con trattative ancora in corso. Le discussioni riguardano le condizioni contrattuali dei due giocatori, che sono considerati elementi chiave della squadra. La società sta cercando di definire gli accordi e di trovare un'intesa soddisfacente per entrambe le parti. La situazione attuale rimane riservata, senza ulteriori dettagli ufficiali.

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© Calcionews24.com - Arsenal, blindati Rice e Timber: trattative in corso per i rinnovi di contratto. A che punto siamo e cosa filtra in casa Gunners

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