Oggi in tribunale è stato ascoltato l’avvocato di Chiara Petrolini, imputata nel processo per l’omicidio e la sepoltura dei suoi due figli avvenuti tra il 2023 e il 2024. Durante l’udienza, è stata mostrata una fotografia della giovane risalente al suo 21° compleanno. L’avvocato ha descritto Chiara come immatura e psicologicamente disfunzionale, sostenendo che anche lei sia una vittima della situazione.

Oggi è toccato al difensore di Chiara Petrolini, Nicola Tria. In aula, al processo nei confronti della 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figlioletti a Vignale di Traversetolo tra il 2023 e il 2024, mostra una foto di Chiara: quella del 21esimo compleanno. La ritrae in primo piano davanti alla torta del suo compleanno. “La uso per dire che Chiara era, appariva essere (il 26 luglio 2024), una ragazza solare, apparentemente felice in una sera di festa. È una foto di Chiara che appariva ma non era. Una Chiara che non tornerà più. Ultima sera che sta con Samuel, da quella sera inizia un vuoto profondissimo. Noi dobbiamo ricordare le vittime, le creature che ci ha mostrato la dottoressa Arienti nella sua requisitoria. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - L’avvocato di Chiara: “Immatura e psicologicamente disfunzionale, anche lei una vittima”

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