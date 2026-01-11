Lavori in galleria sull' A26 due notti di chiusure tra Arona e Baveno

Sulla A26, tra Arona e Baveno, sono previste due notti di chiusura per lavori di manutenzione nelle gallerie. La misura, comunicata da Autostrade per l’Italia, mira a garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire le eventuali indicazioni del traffico durante le chiusure.

Nuove chiusure notturne in arrivo sull'autostrada A26.Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, per consentire i lavori di manutenzione delle gallerie il tratto compreso tra Arona e Baveno sarà chiuso per due notti.In particolare, dalle 22 di mercoledì 14 alle 6 di giovedì 15. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Lavori sull'autostrada A26: settimana di chiusure tra Borgomanero, Arona e Baveno Leggi anche: Lavori in corso sull'A26, autostrada chiusa di notte tra Arona e Baveno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Autostrade: tornano i cantieri: dove e quando; A26 chiusa questa notte per la sistemazione dei danni provocati da un incidente; Liguria, autostrade: dal 12 gennaio ripartono i cantieri, dal 19 chiusura dell’uscita di Chiavari; A-12. Chiavari: slitta la chiusura della stazione. Lavori tra Nervi e Recco. Autostrade per l’Italia, dal 12 gennaio riprendono i cantieri in Liguria: cosa succede in A7, A12 e A26 - Genova – Da lunedì prossimo, 12 gennaio, riprendono la maggior parte dei cantieri autostradali nei tratti gestiti da Aspi in Liguria dopo la parziale pausa per le festività natalizie. ilsecoloxix.it

Dal nord ovest: auto in fiamme nella galleria di Massino Visconti sull’A26, autostrada chiusa durante l’intervento - 00, sull’autostrada A26 in direzione Genova per un incendio che ha coinvolto un’autovettura all’interno della galleria di Massino Viscont ... valsesianotizie.it

Lavori nella galleria Fugona: il 14 gennaio chiusura temporanea per sostituzione lampade - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.