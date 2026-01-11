Lavori in galleria sull' A26 due notti di chiusure tra Arona e Baveno

Da novaratoday.it 11 gen 2026

Sulla A26, tra Arona e Baveno, sono previste due notti di chiusura per lavori di manutenzione nelle gallerie. La misura, comunicata da Autostrade per l’Italia, mira a garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di seguire le eventuali indicazioni del traffico durante le chiusure.

Nuove chiusure notturne in arrivo sull'autostrada A26.Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, per consentire i lavori di manutenzione delle gallerie il tratto compreso tra Arona e Baveno sarà chiuso per due notti.In particolare, dalle 22 di mercoledì 14 alle 6 di giovedì 15. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

