Lavori in galleria | ancora due notti di chiusure sull' A26 tra Arona e Baveno

Sono previste ulteriori chiusure notturne sull'A26 tra Arona e Baveno nelle notti di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, dalle 22 alle 6. La chiusura si rende necessaria per consentire i lavori di manutenzione della galleria

Ancora chiusure notturne in arrivo sull'A26.Per consentire i lavori di manutenzione della galleria "Tiasca", infatti, nelle due notti di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Baveno, in direzione Gravellona Toce.In alternativa, dopo l'uscita. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Lavori in galleria sull'A26, due notti di chiusure tra Arona e Baveno

Leggi anche: Lavori sull'autostrada A26: settimana di chiusure tra Borgomanero, Arona e Baveno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lavori in galleria sull'A26, due notti di chiusure tra Arona e Baveno; Cantieri in città dal 9 al 15 gennaio: viabilità alternativa e lavori in corso; Lavori sulla linea Napoli Bari via Cancello: treni sospesi per 13 giorni; A26, chiusure notturne tra Arona e Baveno.

A14, lavori nella galleria Montesecco: chiuso per due notti il tratto autostradale tra Grottammare e San Benedetto in entrambe le direzioni - Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di parcheggio "Terrazze sul mare est", verso Ancona/Bologna. corriereadriatico.it

“Lavori urgenti”. Due notti di chiusura per un’altra galleria a Moneglia - Moneglia – Il Comune di Moneglia realizza nuovi interventi “indifferibili” di sicurezza nelle gallerie di Moneglia. ilsecoloxix.it

A26, chiusure notturne tra Arona e Baveno - Due notti di lavori in galleria: percorsi alternativi per automobilisti e mezzi pesanti Sono previste interruzioni notturne sull’autostrada A26 nel tratto tra Arona e Baveno a causa di interventi di m ... msn.com