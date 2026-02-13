Lavori alla rete idrica in San Giusto | diverse vie restano senz' acqua

Lavori alla rete idrica in San Giusto, Pisa, causano la sospensione dell’acqua in diverse vie. Acque ha annunciato che mercoledì 18 febbraio, tra le 16 e le 20, sarà interrotta l’erogazione per eseguire interventi di manutenzione sulla rete. Le strade interessate sono Asmara, Caduti di Sarajevo, Caduti di Kindu, di Cannicci, San Giusto e Sant'Agostino nel tratto compreso. La decisione deriva da lavori programmati per migliorare il servizio, ma l’interruzione colpisce comunque numerosi residenti nel quartiere.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell'acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse l'intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 19 febbraio, con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.