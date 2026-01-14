Lavori Aqp nel quartiere Carrassi il 20 gennaio stop all' erogazione di acqua
Il 20 gennaio, nel quartiere Carrassi, si verificherà una sospensione temporanea dell’erogazione di acqua a causa di interventi di manutenzione eseguiti da Acquedotto Pugliese. Questi lavori, finalizzati alla distrettualizzazione e al miglioramento delle reti idriche, sono essenziali per garantire un servizio più efficiente e affidabile. Si consiglia di pianificare l’approvvigionamento in anticipo, considerando le eventuali esigenze durante il periodo di interruzione.
Rubinetti chiusi nel quartiere Carrassi il prossimo 20 gennaio. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali ai successivi lavori di distrettualizzazione, per il controllo delle pressioni e il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio. Gli interventi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Il quartiere Carrassi è rimasto a secco! - Spettabile Gazzetta del Mezzogiorno, scrivo per lamentare una grave carenza d’acqua che affligge il quartiere Carrassi di Bari ormai da alcuni mesi, il che ricorda la situazione vissuta a Messina lo ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Lavori di ammodernamento Aqp in Puglia: centri abitati senza acqua fino a 12 ore. Il calendario degli interventi - Acquedotto Pugliese (AQP) prosegue il suo piano di interventi mirati al potenziamento e al miglioramento del servizio idrico in diversi territori della Puglia. msn.com
