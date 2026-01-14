Lavori Aqp nel quartiere Carrassi il 20 gennaio stop all' erogazione di acqua

Il 20 gennaio, nel quartiere Carrassi, si verificherà una sospensione temporanea dell’erogazione di acqua a causa di interventi di manutenzione eseguiti da Acquedotto Pugliese. Questi lavori, finalizzati alla distrettualizzazione e al miglioramento delle reti idriche, sono essenziali per garantire un servizio più efficiente e affidabile. Si consiglia di pianificare l’approvvigionamento in anticipo, considerando le eventuali esigenze durante il periodo di interruzione.

