Lavori all’ufficio postale di Diegaro che si rifà il look riapertura prevista per il 10 maggio

Da lunedì 30 marzo sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale di Diegaro. Poste Italiane ha annunciato che i lavori dureranno fino alla riapertura prevista per il 10 maggio. Durante questo periodo, l’attività dell’ufficio sarà sospesa o limitata, con i clienti che saranno indirizzati verso altri uffici vicini. La struttura verrà riqualificata con interventi infrastrutturali.

Poste Italiane comunica che da lunedì 30 marzo inizieranno i lavori infrastrutturali all’ufficio postale di Diegaro. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi alla sede di San Vittore, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. L'ufficio postale di Diegaro riaprirà in data 10 maggio, salvo imprevisti di cui Poste darà tempestiva comunicazione. CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum sulla giustizia, plebiscito per il No a Cesena. Cesenatico 'spaccata' e Verghereto 'mosca bianca' 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Lavori all’ufficio postale di Diegaro che si rifà il look, riapertura prevista per il 10 maggio Articoli correlati Paduli, chiude temporaneamente l’Ufficio Postale per lavori infrastrutturali: riapertura prevista a marzoL’Ufficio Postale di Paduli resterà chiuso al pubblico a partire dal 27 gennaio 2026 per consentire l’avvio di lavori infrastrutturali previsti dal... Lavori all'ufficio postale: la riapertura slitta a metà aprileNon arrivano buone notizie da Poste Italiane per quel che riguarda la riapertura dell'ufficio postale di Macerata Campania. Contenuti utili per approfondire Lavori all'ufficio postale di Diegaro... Temi più discussi: Chiusura dell’Ufficio Postale sito in Piazza Paccini per lavori in corso; Lavori di ammodernamento all’ufficio postale di San Giorgio su Legnano; Lipari, al via i lavori all'ufficio postale del centro: garantita la continuità del servizio; Al via i lavori del progetto Polis, chiusi gli uffici postali di Fossacesia e Roccascalegna. Pienza, dal 27 marzo partono i lavori all'ufficio postalePoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Pienza dal 27 marzo sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell’ambito d ... radiosienatv.it Al via i lavori all’ ufficio postale di Magliano de’ Marsi, la sede si sposta provvisorianenteMagliano de'Marsi - Da oggi, l’ufficio postale di Magliano de’ Marsi opererà in una sede provvisoria in località Santa Maria, a causa di lavori di ristrutturazione e potenziamento della sede ... terremarsicane.it Crollo della quercia in viale Bassani, il sindaco accusa chi ha bloccato i lavori - facebook.com facebook Forte dei Marmi, sarà un’estate senza Capannina: lavori in corso, riaprirà nel 2027 x.com