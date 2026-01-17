Paduli chiude temporaneamente l’Ufficio Postale per lavori infrastrutturali | riapertura prevista a marzo

L’Ufficio Postale di Paduli sarà temporaneamente chiuso a partire dal 27 gennaio 2026 per lavori infrastrutturali nell’ambito del progetto POLIS di Poste Italiane. La riapertura è prevista per marzo 2026. Durante questo periodo, i servizi postali saranno sospesi per consentire interventi di miglioramento e aggiornamento della struttura. Si invita la clientela a pianificare di conseguenza le proprie operazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Ufficio Postale di Paduli resterà chiuso al pubblico a partire dal 27 gennaio   2026  per consentire l’avvio di  lavori   infrastrutturali  previsti dal progetto  POLIS  di  Poste   Italiane. Lo comunica ufficialmente la  Filiale  di  Benevento  di  Poste   Italiane  in una nota indirizzata al sindaco del Comune di  Paduli, Domenico  Vessichelli. Durante il periodo di chiusura, l’ufficio verrà  trasferito  in una  struttura   mobile  collocata in  via   Marcarelli, nelle immediate adiacenze della sede istituzionale. Il servizio sarà garantito dal lunedì  al  venerdì  dalle  ore 8:20  alle  13:35 e il sabato dalle 8:20  alle  12:35. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

