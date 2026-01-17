Paduli chiude temporaneamente l’Ufficio Postale per lavori infrastrutturali | riapertura prevista a marzo

L'Ufficio Postale di Paduli resterà chiuso al pubblico a partire dal 27 gennaio 2026 per consentire l'avvio di lavori infrastrutturali previsti dal progetto POLIS di Poste Italiane. Lo comunica ufficialmente la Filiale di Benevento di Poste Italiane in una nota indirizzata al sindaco del Comune di Paduli, Domenico Vessichelli. Durante il periodo di chiusura, l'ufficio verrà trasferito in una struttura mobile collocata in via Marcarelli, nelle immediate adiacenze della sede istituzionale. Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.

