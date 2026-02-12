Allerta meteo si va verso la chiusura delle scuole anche domani nei Comuni del Reggino

Le scuole nei Comuni del Reggino resteranno chiuse anche domani. La decisione è arrivata dopo l’allerta meteo arancione che interessa la fascia tirrenica. Le autorità hanno deciso di prorogare la sospensione delle lezioni per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti, in attesa di condizioni più stabili.

La proroga della sospensione delle attività didattiche è già stata predisposta da alcuni sindaci in via precauzionale, altri valutano le ordinanze. Elenco in aggiornamento Alcuni Comuni della provincia di Reggio Calabria hanno deciso di prorogare la sospensione delle attività didattiche anche per domani, giovedì 13 febbraio, a causa dell’allerta meteo arancione diramata per la fascia tirrenica. La decisione è stata presa dai sindaci in via precauzionale, considerata l’intensificazione dei fenomeni meteorologici previsti nelle prossime ore. Altri primi cittadini stanno ancora valutando se emanare le ordinanze di chiusura, in base all’evoluzione del maltempo e ai bollettini della Protezione civile.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Martedì 20 gennaio, a Palermo e in numerosi comuni siciliani, le scuole rimarranno chiuse a causa di un'allerta meteo.

ALLERTA METEO, il Mega-Ciclone Harry fa paura: scuole chiuse e barriere sulle spiagge, è allarme!!!

Meteo, allerta per Harry Bis: il Ciclone di San Valentino si abbatte sull'Italia, mareggiate (con onde fino 9 metri) e rischio valangheA soli 21 giorni dall’eccezionale ondata di maltempo del 20-21 gennaio 2026, una nuova tempesta, battezzata «Harry Bis», minaccia le stesse regioni: Sardegna, Sicilia e ... leggo.it

Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria: in arrivo nuovo cicloneNuova ondata di maltempo sull’Italia, colpita da perturbazioni atlantiche. La Protezione Civile ha valutato per la giornata di oggi allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia; allerta gialla s ... tg24.sky.it

È allerta meteo arancione in Calabria, dove sono attesi venti forti, intense precipitazioni e mareggiate. Occhi puntati soprattutto a Paola, dove la ferrovia a pochissimi metri dalla spiaggia rischia di essere travolta dalle onde. - facebook.com facebook

#ALLERTA #METEO #LAZIO dal primo mattino di domani #12febbraio e per le successive 12-18 ore #precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale tinyurl.com/592cfhap #viabiliLAZ @WazeLazio x.com