Latitante da un anno viveva in un casolare del Casertano e faceva il pastore

I carabinieri hanno arrestato a Pietramelara un uomo di 60 anni, latitante da più di un anno. L'uomo, che viveva in un casolare nel Casertano, si guadagnava da vivere come pastore. Era ricercato in relazione a reati commessi a Brescia e ora si trova in custodia.

I carabinieri hanno arrestato un 60enne a Pietramelara (Caserta): era latitante da oltre un anno, ricercato per reati commessi a Brescia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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