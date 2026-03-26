Un uomo latitante, ricercato da oltre un anno, è stato trovato e arrestato dopo essere riuscito a nascondersi nell’alto casertano. Durante il periodo di latitanza, aveva lavorato come pastore in una zona isolata, cercando di evitare le forze dell’ordine. L’arresto è stato possibile a seguito di un blitz in un casolare, dove è stato individuato e fermato.

Da un anno era ricercato ma si nascondeva nell’alto casertano dove per passare inosservato aveva trovato lavoro come pastore. Il latitante, un 60enne svizzero, è stato arrestato dai carabinieri alla periferia di Pietramelara. Le ricerche si sono concentrate nel territorio dell’alto casertano dopo che i militari dell’Arma avevano raccolto alcune segnalazioni riguardanti un uomo sconosciuto al paese, che da qualche tempo viveva da solo in una casa di campagna nella zona periferica del comune. Partendo da queste informazioni, i carabinieri hanno avviato mirati servizi di osservazione e controllo, verificando la presenza dell’uomo nell’abitazione indicata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Latitante si fa una nuova vita da pastore, stanato dopo il blitz nel casolare

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