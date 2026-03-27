Sabato 28 marzo 2026 alle 14:30 si disputa la partita tra Latina e Catania al Francioni. La gara rappresenta il primo impegno dopo l’interruzione della gestione Viali, che ha concluso il suo ciclo con un pareggio interno e la perdita dell’imbattibilità al Cibali. La squadra etnea cerca punti sul campo del Latina, in una sfida che coinvolge formazioni ufficiali, quote e pronostici già disponibili.

È cominciata con un pareggio interno e con l’imbattibilità al Cibali che se ne è andata la gestione Viali al Catania, e per gli etnei è in programma la gara sul campo del Latina. I frentani di Volpe navigano in acque tranquille dopo l’arrivo del tecnico ex Entella, con appena 2 KO subiti nelle ultime 19 gare di campionato. Manca poco alla salvezza diretta considerando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Latina-Catania (sabato 28 marzo 2026 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Etnei a caccia di punti al Francioni

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Verso Latina-Catania: convocati 21 rossazzurri Indisponibili: Aloi, Di Gennaro, Forte, Rolfini. #CataniaFC x.com