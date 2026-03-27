Sabato 28 marzo 2026 alle 14:30 si disputa la partita tra Latina e Catania. La sfida segna la fine della gestione Viali al Catania, che ha concluso con un pareggio in casa. Per il Catania è prevista una trasferta sul campo del Latina. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker per la partita.

È cominciata con un pareggio interno e con l’imbattibilità al Cibali che se ne è andata la gestione Viali al Catania, e per gli etnei è in programma la gara sul campo del Latina. I frentani di Volpe navigano in acque tranquille dopo l’arrivo del tecnico ex Entella, con appena 2 KO subiti nelle ultime 19 gare di campionato. Manca poco alla salvezza diretta considerando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Latina-Catania (sabato 28 marzo 2026 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Articoli correlati

Latina-Catania (sabato 28 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiÈ cominciata con un pareggio interno e con l’imbattibilità al Cibali che se ne è andata la gestione Viali al Catania, e per gli etnei è in programma...

Tutto quello che riguarda Latina Catania sabato 28 marzo 2026 ore...

Temi più discussi: Latina-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Dove vedere Latina-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Calcio, la partita Latina- Catania vietata ai tifosi della Sicilia; Serie C, Latina-Catania: le formazioni ufficiali.

Latina-Catania: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Latina-Catania di Sabato 28 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Diretta Latina Catania/ Streaming video tv: laziali contro siciliani (Serie C, 28 marzo 2026)Serie C, Diretta Latina Catania, streaming video tv: le due formazioni vogliono mettersi alle spalle i difficili recenti periodi (28 marzo 2026) ... ilsussidiario.net

Oggi occhio alla sfida del Francioni tra Latina e Catania #Benevento - facebook.com facebook

Verso Latina-Catania: convocati 21 rossazzurri Indisponibili: Aloi, Di Gennaro, Forte, Rolfini. #CataniaFC x.com