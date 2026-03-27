Latina-Catania sabato 28 marzo 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 marzo 2026 alle 14:30 si svolgerà la partita tra Latina e Catania. La sfida si inserisce in un quadro in cui il Catania ha subito la perdita dell’imbattibilità al Cibali, chiudendo con un pareggio interno durante l’ultima giornata. La gestione tecnica della squadra etnea si è conclusa, e in questa occasione il Catania affronterà in trasferta il Latina.

È cominciata con un pareggio interno e con l’imbattibilità al Cibali che se ne è andata la gestione Viali al Catania, e per gli etnei è in programma la gara sul campo del Latina. I frentani di Volpe navigano in acque tranquille dopo l’arrivo del tecnico ex Entella, con appena 2 KO subiti nelle ultime 19 gare di campionato. Manca poco alla salvezza diretta considerando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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