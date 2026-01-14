Lario Reti Holding cerca due nuove figure | come candidarsi

Lario Reti Holding, gestore del servizio idrico nella provincia di Lecco, ha aperto due nuove posizioni di lavoro. L'azienda, a sostegno del servizio pubblico, ha pubblicato i bandi di selezione per l'assunzione di personale qualificato. Per candidarsi, è necessario consultare i dettagli delle offerte e seguire la procedura indicata, contribuendo così al miglioramento e alla gestione efficiente del servizio sul territorio.

Due nuove opportunità di lavoro in Lario Reti Holding. L'azienda a totale partecipazione pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Lecco ha pubblicato due bandi di selezione per l'inserimento di personale nel proprio organico. Le posizioni aperte riguardano un addetto.

Lrh cerca ingegnere per direzione lavori - Lario reti holding Spa, società a totale partecipazione pubblica, è il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Lecco e, al fine di garantire adeguato turnover, ricerca ... corrieredilecco.it

