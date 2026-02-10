Approvati il budget 2026 e il nuovo Piano industriale di Lario Reti Holding
L’assemblea degli azionisti di Lario Reti Holding ha dato il via libera all’unanimità al budget 2026 e al nuovo piano industriale. Nessuno si è opposto, confermando la fiducia nel futuro dell’azienda. Ora si attende l’implementazione delle strategie per i prossimi anni.
L’Assemblea degli azionisti di Lario Reti Holding ha approvato all’unanimità dei presenti il budget per l’esercizio 2026 e il nuovo Piano industriale. Il documento di budget riguarda l’undicesimo anno di attività di Lario Reti Holding come Gestore del servizio idrico integrato sull’intera.🔗 Leggi su Leccotoday.it
