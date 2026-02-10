Approvati il budget 2026 e il nuovo Piano industriale di Lario Reti Holding

L’assemblea degli azionisti di Lario Reti Holding ha dato il via libera all’unanimità al budget 2026 e al nuovo piano industriale. Nessuno si è opposto, confermando la fiducia nel futuro dell’azienda. Ora si attende l’implementazione delle strategie per i prossimi anni.

L’Assemblea degli azionisti di Lario Reti Holding ha approvato all’unanimità dei presenti il budget per l’esercizio 2026 e il nuovo Piano industriale. Il documento di budget riguarda l’undicesimo anno di attività di Lario Reti Holding come Gestore del servizio idrico integrato sull’intera.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Lario Reti Holding

Lario Reti Holding, gestore del servizio idrico nella provincia di Lecco, ha aperto due nuove posizioni di lavoro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lario Reti Holding

Argomenti discussi: Francia: approvato il budget, Lecornu sopravvive alla censura; Brianzacque: ok al budget 2026, investimenti sotto i 60 mln €; Acque Veronesi approva il budget 2026: 82 milioni per reti più efficienti; BrianzAcque: l’Assemblea dei Soci approva il Budget 2026.

Approvati il budget 2026 e il nuovo piano industriale di Lario Reti HoldingL’Assemblea degli Azionisti di Lario Reti Holding ha approvato all’unanimità dei presenti il budget per l’esercizio 2026 e il nuovo Piano Industriale. Il documento di budget riguarda l’undicesimo anno ... resegoneonline.it

Turismo Torino e provincia, i soci approvano il piano di attività e il budget previsionale per il 2026L'Atl conta complessivamente su 77 tra enti pubblici e soggetti privati e opera su un territorio di 312 Comuni ... torinoggi.it

Quanto ne sai davvero sull’acqua Lario Reti Holding lancia una nuova serie di brevi video per informare in modo semplice e coinvolgente sul Servizio Idrico. Rubriche: * Idroquiz * Mito o realtà * Silvano il ficcanaso I video saranno pubblicati fino ai pri - facebook.com facebook