L' appello dei veterinari al convegno | L’antibiotico resistenza è un’emergenza che non fa rumore

Da agrigentonotizie.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un recente convegno, i veterinari hanno lanciato un appello sulla crescente preoccupazione legata all’antibiotico resistenza, definendola un’emergenza che si sviluppa senza rumore. Si è parlato dell’aumento della resistenza agli antibiotici e della loro scarsità come risorsa, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione e di interventi mirati.

L’antibiotico resistenza (Amr) è una minaccia silenziosa che cresce senza clamore, rendendo gli antibiotici una risorsa sempre più fragile. Per affrontare il tema, l’Ordine dei medici veterinari ha organizzato il convegno “Resistenza agli antimicrobici: dalla minaccia globale alla pratica veterinaria”, con la responsabilità scientifica di Sergio Migliore. Alla sala dell’hotel Dioscuri si sono riuniti numerosi veterinari e professionisti sanitari per discutere strategie e responsabilità condivise. “Siamo convinti – spiega Stefano Agnello, presidente dell’Ordine dei medici veterinari di Agrigento – che il problema dell’Amr rivesta anche carattere culturale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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