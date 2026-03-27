L' appello dei veterinari al convegno | L’antibiotico resistenza è un’emergenza che non fa rumore

Durante un recente convegno, i veterinari hanno lanciato un appello sulla crescente preoccupazione legata all’antibiotico resistenza, definendola un’emergenza che si sviluppa senza rumore. Si è parlato dell’aumento della resistenza agli antibiotici e della loro scarsità come risorsa, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione e di interventi mirati.

L’antibiotico resistenza (Amr) è una minaccia silenziosa che cresce senza clamore, rendendo gli antibiotici una risorsa sempre più fragile. Per affrontare il tema, l’Ordine dei medici veterinari ha organizzato il convegno “Resistenza agli antimicrobici: dalla minaccia globale alla pratica veterinaria”, con la responsabilità scientifica di Sergio Migliore. Alla sala dell’hotel Dioscuri si sono riuniti numerosi veterinari e professionisti sanitari per discutere strategie e responsabilità condivise. “Siamo convinti – spiega Stefano Agnello, presidente dell’Ordine dei medici veterinari di Agrigento – che il problema dell’Amr rivesta anche carattere culturale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - L'appello dei veterinari al convegno: "L’antibiotico resistenza è un’emergenza che non fa rumore" Articoli correlati Leggi anche: «Antibiotico-resistenza: una sfida che riguarda tutti» Leggi anche: Una nuova arma contro l’antibiotico-resistenza: le superfici che non fanno attecchire i batteri Una raccolta di contenuti su L'appello dei veterinari al convegno... Temi più discussi: Slitta a maggio la sentenza sulle presunte eutanasie non necessarie fatte nel canile sanitario; Orrore a Tor Tre Teste: gattina di quartiere stuprata e lasciata devastata. Caccia al responsabile; Ospedale veterinario gratuito a Perugia, Scoccia chiede un incontro con Proietti; Gattina Rosi stuprata a Roma, il veterinario: Ha ripreso un po' a mangiare, per le ferite serve tempo. La Sanità come laboratorio per trasformare il rancore in speranza. L’appello dei veterinari si presenta a GrilloIn questa fase di accreditamento dei sindacati medici al nuovo ministro della Salute, anche i veterinari intervengono con una loro lettera. Focus sulla spesa out of the pocket, le liste d’attesa e le ... quotidianosanita.it Medici e veterinari, appello congiunto a Fico: salute, istituire tavolo tecnico permanenteUn appello congiunto, una richiesta precisa: Occorre istituire in Campania un tavolo tecnico regionale che veda la partecipazione di medici chirurghi e medici veterinari. L'appello è rivolto al neo ... napoli.repubblica.it Tgs. . Padre mafioso scrive al giudice: 'Non voglio perdere mio figlio' Il magistrato Nicola Aiello, ha deciso di incontrarlo il 10 aprile per avere chiarezza sul contenuto della lettera. Convinto che non si tratti di un'intimidazione ma di un appello. Cinzia Gizzi - facebook.com facebook Strage di Altavilla, partecipò a torture e omicidio madre e fratelli: minore assolta in appello #stragealtavilla x.com