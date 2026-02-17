Una nuova arma contro l’antibiotico-resistenza | le superfici che non fanno attecchire i batteri

Un team di ricercatori italiani ha scoperto che modificare la forma delle superfici può bloccare l’adesione dei batteri, contribuendo a combattere l’antibiotico-resistenza. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, dimostra che superfici con strutture microscopiche impediscono ai germi di attecchire, offrendo una soluzione concreta per ridurre le infezioni legate agli impianti medici.

N on servono nuovi antibiotici. Non servono rivestimenti chimici. A volte basta cambiare forma. Uno studio italiano pubblicato su Nature Communications apre una strada innovativa nella lotta alle infezioni legate ai dispositivi medici: sfruttare la geometria microscopica delle superfici per impedire ai batteri di aderire e proliferare. Un’idea che nasce dalla biofisica, si ispira alla pelle degli squali e alle ali delle libellule e potrebbe avere un impatto importante anche nella battaglia contro l’ antibiotico-resistenza. Il consumo di antibiotici in Italia aumenta ancora X Il problema: biofilm e infezioni persistenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L’antibiotico resistenza è una vera emergenza

A Torino e in Piemonte c'è una pandemia silenziosa: l'antibiotico-resistenza uccide più del cancro

