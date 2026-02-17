Una nuova arma contro l’antibiotico-resistenza | le superfici che non fanno attecchire i batteri
Un team di ricercatori italiani ha scoperto che modificare la forma delle superfici può bloccare l’adesione dei batteri, contribuendo a combattere l’antibiotico-resistenza. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, dimostra che superfici con strutture microscopiche impediscono ai germi di attecchire, offrendo una soluzione concreta per ridurre le infezioni legate agli impianti medici.
N on servono nuovi antibiotici. Non servono rivestimenti chimici. A volte basta cambiare forma. Uno studio italiano pubblicato su Nature Communications apre una strada innovativa nella lotta alle infezioni legate ai dispositivi medici: sfruttare la geometria microscopica delle superfici per impedire ai batteri di aderire e proliferare. Un’idea che nasce dalla biofisica, si ispira alla pelle degli squali e alle ali delle libellule e potrebbe avere un impatto importante anche nella battaglia contro l’ antibiotico-resistenza. Il consumo di antibiotici in Italia aumenta ancora X Il problema: biofilm e infezioni persistenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
L’antibiotico resistenza è una vera emergenza
A Torino e in Piemonte c'è una pandemia silenziosa: l'antibiotico-resistenza uccide più del cancroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nix Gtx, la nuova arma di Sidi contro l’inverno; Una nuova arma contro l'ictus, Bologna protagonista; Missili ipersonici low cost, la Cina testa una nuova arma navale intelligente; Tumori, scoperto il ruolo di una proteina nella sopravvivenza delle cellule malate.
Una nuova arma contro l'ictus, Bologna protagonistaI risultati del trial globale confermano l'efficacia dell'Asundexian: riduzione del 26% delle recidive senza rischi emorragici. Ogni anno oltre 600 ricoveri per ictus al Maggiore ... bolognatoday.it
Una piccola molecola smart nuova arma contro l’AlzheimerUno studio coordinato dal Cnr-Icb propone un nuovo approccio terapeutico per l'Alzheimer, puntando sul rafforzamento delle difese naturali del cervello e la modulazione dell'immunità innata cerebrale. corrierenazionale.it
Una nuova arma contro l'ictus, Bologna protagonista x.com
Maria Rosaria Boccia: il rinvio a giudizio, la lobby gay di destra come nuova arma di ricatto. Storia di una Lady di provincia nel mondo globale di Rosaria Fortuna facebook