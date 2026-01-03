Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Dopo Solomon via alla rivoluzione targata Paratici
Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte” – Dopo l’addio di Solomon, la società si prepara a una nuova fase con le mosse di Paratici. A Firenze, il mercato entra nel vivo, e questa rubrica offre aggiornamenti puntuali sugli acquisti e le cessioni della squadra. Seguite con attenzione le novità più recenti per rimanere informati sull’evoluzione del campionato e sui cambiamenti della rosa viola.
Firenze, 3 gennaio 2025 - Torna l'appuntamento con Il Colpo di Mezzanotte, rubrica che ormai da diverse sessioni di mercato vi tiene compagnia con gli affari in entrata e in uscita della Fiorentina. Ogni sera, appuntamento a mezzanotte con le notizie della giornata, fino al prossimo 2 febbraio. Archiviata l’operazione Manor Solomon con il Tottenham, il club viola ha acceso i motori di un mercato che promette di essere profondo e articolato. L’obiettivo della dirigenza viola è chiaro: consegnare a Paolo Vanoli una rosa rinnovata, più funzionale e completa in ogni reparto. Sarà condotta da Fabio Paratici, che sbarcherà a Firenze con ogni probabilità nella giornata di lunedì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
