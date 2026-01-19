Bob Dylan | 50 anni fa la rivoluzione di Desire

Nel 1976, con l’uscita di “Desire”, Bob Dylan introduce un nuovo capitolo nella sua musica, segnando un cambiamento significativo nel suo percorso artistico. Questo album rappresenta una svolta sottile ma profonda, riflettendo una fase di rinnovamento e maturità. Trascorsi ormai 50 anni, “Desire” rimane un punto di riferimento nella carriera di Dylan, testimonianza di un’artista capace di evolversi nel tempo senza perdere autenticità.

Quando Desire viene pubblicato nel 1976, Bob Dylan compie uno dei suoi cambiamenti più silenziosi e radicali. Dopo il diario sentimentale di Blood on the Tracks, sceglie di uscire da sé, di dissolvere l’io per lasciare spazio a storie che sembrano provenire da un altrove: cronaca giudiziaria, mito, leggenda. Desire è piuttosto uno spazio inedito in cui Dylan sperimenta una nuova idea di verità, fondata non sulla vita personale ma sulla potenza del racconto. Il caso più evidente è Hurricane, apertura dell’album. La canzone ricostruisce la vicenda del pugile Rubin Carter, incarcerato ingiustamente, ma lo fa evitando cedimenti alla retorica. 🔗 Leggi su Panorama.it

L’evento “Sulle note di Bob Dylan: raccontare, raccontarsi” apre il ciclo culturale “Oltre le righe” ad Arezzo. Promosso dall’associazione Valdarnolistico con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e la collaborazione dei Soci Coop, l’incontro invita a riflettere sulla narrativa musicale e sulla capacità di raccontare se stessi attraverso le parole e le note di un’icona come Dylan. Un’occasione di approfondimento e confronto culturale.

