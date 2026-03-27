Ladri di speranza | svuotato e gettato nei rifiuti il salvadanaio per il piccolo Jonas

A San Pietro Vernotico, un salvadanaio destinato a sostenere il piccolo Jonas, affetto da tetraparesi spastica, è stato svuotato e gettato tra i rifiuti. La vicenda ha suscitato scalpore tra la comunità, mentre decine di cittadini si sono riuniti per mostrare solidarietà al bambino. La scena è avvenuta in un'area pubblica, lasciando spazio a polemiche sulla mancanza di rispetto e sensibilità.

Uno dei salvadanai posizionati per la raccolta fondi necessari per coprire le spese per una terapia sperimentale in Messico dal costo di 90mila euro, è stato rubato da un bar di San Donaci SAN PIETRO VERNOTICO – Non c’è limite alla meschinità. Mentre decine di cittadini si stringono attorno a Jonas, il bimbo di tre anni e mezzo di San Pietro Vernotico affetto da tetraparesi spastica, qualcuno ha deciso di speculare sul suo futuro. Uno dei salvadanai posizionati per la raccolta fondi necessari per coprire le spese per una terapia sperimentale in Messico dal costo di 90mila euro, è stato rubato da un bar di San Donaci, scassinato, svuotato e poi gettato in un cassonetto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ladri di speranza: svuotato e gettato nei rifiuti il salvadanaio per il piccolo Jonas Articoli correlati Rapito dai ladri e poi gettato da un'auto in corsa: così è morto il piccolo AaronRapito dai ladri e poi gettato da un'auto in corsa: così è morto il piccolo Aaron, amabile barboncino sfuggito per pochi attimi alla sua padrona e... Camion dei rifiuti in fiamme: svuotato il carico per spegnere l’incendioMomenti di apprensione sabato mattina a Cesena, dove un automezzo adibito alla raccolta dei rifiuti ha preso fuoco in via Mariana.