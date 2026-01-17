Camion dei rifiuti in fiamme | svuotato il carico per spegnere l’incendio

Sabato mattina a Cesena, un camion dei rifiuti ha preso fuoco in via Mariana. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e svuotato il carico per garantire la sicurezza. L’incidente ha causato disagi alla raccolta dei rifiuti, ma nessuna persona è rimasta ferita. La situazione è stata prontamente gestita per ripristinare la normale attività.

Momenti di apprensione sabato mattina a Cesena, dove un automezzo adibito alla raccolta dei rifiuti ha preso fuoco in via Mariana. L'allarme è scattato intorno alle 8, 45, quando due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena sono intervenute per domare l'incendio. Per consentire un'azione più efficace contro le fiamme, i pompieri hanno provveduto a svuotare il carico del camion direttamente sulla sede stradale. Grazie alla rapidità e alla professionalità dell'intervento, il rogo è stato circoscritto esclusivamente ai rifiuti, evitando che le fiamme si propagassero e causassero danni strutturali al mezzo.

