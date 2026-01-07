La Volta Buona le pagelle del 7 gennaio | lo scontro tra Samantha De Grenet e il legale di Evelina Sgarbi 5 il rapporto di Brigitte Bardot con il figlio 6

Ecco le pagelle del 7 gennaio de La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. La puntata riprende dopo l’episodio speciale dell’Epifania, affrontando temi e protagonisti di attualità e intrattenimento. Tra gli argomenti discussi, lo scontro tra Samantha De Grenet e il legale di Evelina Sgarbi e il rapporto tra Brigitte Bardot e il figlio. Un’occasione per analizzare con tono sobrio le vicende più rilevanti della settimana.

Dopo una puntata speciale andata in onda il giorno dell'Epifania, che ha visto tra i protagonisti anche Carlo Ponti, figlio della diva assoluta Sophia Loren, mercoledì 7 gennaio torna l'appuntamento con Caterina Balivo e La Volta Buona. Dopo le festività natalizie il salotto del pomeriggio di Rai1 torna ad animarsi con tanti ospiti, collegamenti e clip che affrontano gli argomenti più disparati, dalle storie personali al gossip. Ad impreziosire la puntata del 7 gennaio arrivano in studio tra gli altri Anna Moroni, Catena Fiorello, Nello Iorio, Beppe Convertini e Mary Segneri. Immancabile, dopo la fine delle feste, il focus sulle diete detox dopo le abbuffate di Natale & co, ma anche gli aggiornamenti sui funerali di Brigitte Bardot.

Bellissimo e commovente incontro oggi da Caterina Balivo, a La Volta Buona, dove ho avuto il piacere di incontrare il figlio di Sophia Loren, Carlo Ponti, direttore d'orchestra di fama internazionale, talentuoso e vero come la mamma. Nelle nostre chiacchiere, - facebook.com facebook

