Luca Marinelli protagonista al Teatro Chiesa con La cosmicomica vita di Q da Italo Calvino

Luca Marinelli è protagonista al Teatro Ivo Chiesa da giovedì 5 a domenica 8 febbraio con “La cosmicomica vita di Q”, pièce liberamente tratta da Le Cosmicomiche di Italo Calvino. Uno spettacolo a cavallo tra scienza e poesia, astrazione e realtà. Un viaggio sorprendente che diventa materia intensa grazie all’interpretazione magnetica del pluripremiato Luca Marinelli. L’attore, protagonista di molti film iconici e di serie di successo come M Il figlio del Secolo, dà vita a Qfwfq, creatura che nell’immaginifica opera calviniana è eterna, mutevole e smarrita, testimone del Big Bang, della nascita delle galassie e della Luna, fino ai giorni nostri.🔗 Leggi su Genovatoday.it

