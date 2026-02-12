Scienza la voce delle donne Contro il divario di genere In campo le eccellenze

Questa mattina si è parlato di donne e scienza in Italia. Diverse donne eccellenti sono state protagoniste di incontri e riconoscimenti. C’è chi ha contribuito alla scoperta del Bosone di Higgs al Cern di Ginevra, chi si occupa di processi aziendali alla Marelli e chi è stata premiata come cavaliere della Repubblica per i suoi meriti scientifici. Il messaggio è chiaro: le donne nel mondo della scienza sono una risorsa fondamentale e devono avere più spazio.

Chi al Cern di Ginevra ha collaborato alla scoperta del Bosone di Higgs, chi è responsabile del processo aziendale di acquisto della Marelli e chi è stata nominata cavaliere della Repubblica italiana per meriti scientifici. Donne che accanto a chi è stata direttrice scientifica di Fondazione Telethon, alla docente di fisica dell'ateneo pavese, alla ceo di NcnBio, alla co-president di Top italian women scientists, alla consulente direzionale per le reti elettiche, alla responsabile del dipartimento di soluzioni It di Ficantieri hanno accettato l'invito di Antonella Lanati, segretario del Collegio ingegneri e architetti di Pavia, e hanno voluto raccontare la propria storia insieme a quella di Gloria Chindamo, advisor governance & partnership strategiche pubblicoprivato e di Martina Ricotti, presidente del gruppo giovani di Ance Pavia.

