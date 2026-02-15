Eletti sindaco e Consiglio comunale dei ragazzi | primi passi all’interno delle istituzioni
Il Comune di Masi Torello ha deciso di ripristinare il ruolo del sindaco e del Consiglio comunale dei ragazzi, spinto dalla volontà di coinvolgere i giovani nelle decisioni pubbliche. La decisione arriva dopo anni di inattività dell’istituzione, che ora torna a essere parte attiva della vita amministrativa. La ripresa si basa su un regolamento locale già esistente, che ora viene applicato di nuovo per formare i primi rappresentanti tra i giovani del paese.
Grazie alla collaborazione dell’Istituto comprensivo Alberto Manzi, nella mattinata di martedì 10, la classe 5 della scuola elementare e le classi delle medie, accompagnate dai docenti, sono state accolte nella sala consiliare del municipio, dove si sono svolte le elezioni dei consiglieri comunali dei ragazzi. Secondo il regolamento, ogni classe ha eletto due consiglieri e questi, a loro volta, hanno eletto il vicesindaco e il sindaco dei ragazzi, il quale è stato insignito della sua fascia tricolore, a simboleggiare la carica che riveste. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Sarno, proclamati gli eletti del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
Palazzo Moroni apre le porte ai più giovani: eletti sindaco e vicesindaco del Consiglio dei Ragazzi
Il Comune di Padova ha inaugurato il Consiglio Comunale delle Bambine, dei Bambini, delle Ragazze e dei Ragazzi, un organismo stabile dedicato ai giovani.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Lunedì 26 gennaio la prima seduta ufficiale del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Chivasso; Consiglio Comunale dei Ragazzi: eletti Sindaco, Vice e Giunta; Francesco Ballatore eletto sindaco dei ragazzi: una lezione di democrazia vera; Andora, eletto il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi: il nuovo sindaco è Camilla Caruso, Gabriel Paonessa vice sindaco.
Eletti il consiglio comunale e il sindaco dei ragazziÈ stato eletto a Meldola il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi, progetto riproposto quest’anno in stretta collaborazione col mondo della scuola, per promuovere un percorso di cittadinanza ... ilrestodelcarlino.it
Sarno, si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi (video)Avviato il nuovo biennio del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze con l’elezione delle cariche istituzionali. agro24.it
Sebastiano De Feudis lancia la sfida dei “mai eletti”: «Candidato sindaco ma pronto a percorso condiviso e credibile» #trani facebook