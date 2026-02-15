Eletti sindaco e Consiglio comunale dei ragazzi | primi passi all’interno delle istituzioni

Il Comune di Masi Torello ha deciso di ripristinare il ruolo del sindaco e del Consiglio comunale dei ragazzi, spinto dalla volontà di coinvolgere i giovani nelle decisioni pubbliche. La decisione arriva dopo anni di inattività dell’istituzione, che ora torna a essere parte attiva della vita amministrativa. La ripresa si basa su un regolamento locale già esistente, che ora viene applicato di nuovo per formare i primi rappresentanti tra i giovani del paese.

Grazie alla collaborazione dell'Istituto comprensivo Alberto Manzi, nella mattinata di martedì 10, la classe 5 della scuola elementare e le classi delle medie, accompagnate dai docenti, sono state accolte nella sala consiliare del municipio, dove si sono svolte le elezioni dei consiglieri comunali dei ragazzi. Secondo il regolamento, ogni classe ha eletto due consiglieri e questi, a loro volta, hanno eletto il vicesindaco e il sindaco dei ragazzi, il quale è stato insignito della sua fascia tricolore, a simboleggiare la carica che riveste.

