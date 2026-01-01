Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, conclude il 2025 con un messaggio di ringraziamento ai suoi tifosi: «Grazie a chi mi ha sempre sostenuto». In questo video recap, Locatelli ripercorre gli momenti più significativi dell’anno, sottolineando l’importanza del supporto dei fan nel percorso della squadra. Un messaggio di gratitudine e di riflessione per un anno ricco di sfide e successi.

Locatelli, capitano della Juventus, ha scritto questo messaggio per chiudere così il 2025. Ecco le parole attraverso questo VIDEO. Il 2025 della Juventus è andato ufficialmente in archivio e, tra i tanti messaggi di auguri e buoni propositi che hanno invaso le bacheche social dei protagonisti, spicca quello di Manuel Locatelli. Il capitano ha scelto la via della sintesi per salutare un anno solare che lo ha visto sempre al centro del progetto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) Il post: gratitudine e orgoglio. “2025 – Grazie a chi mi ha sempre sostenuto”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Locatelli chiude il 2025 con un messaggio speciale ai suoi fans: «Grazie a chi mi ha sempre sostenuto». Il VIDEO recap del capitano della Juventus

