Crans-Montana Eleonora dal letto del Niguarda | Grazie al personale sanitario un pensiero a chi non ce l’ha fatta

Nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano, Eleonora racconta la propria esperienza, ringraziando il personale sanitario per l’impegno quotidiano. Un pensiero va anche a chi, purtroppo, non è riuscito a superare la malattia. Questa testimonianza evidenzia l’importanza del lavoro di medici e infermieri nel fronteggiare momenti difficili, con professionalità e dedizione.

Milano, 9 gennaio 2026 – “Qui nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno. ma un pensiero va agli angeli che non ce l'hanno fatta. Non smettete mai di onorare la vita!”. È il post con cui torna su Instagram dopo la tragedia di Crans-Montana Eleonora Palmieri, veterinaria 29enne, romagnola, tra i feriti del rogo di Capodanno in Svizzera. Il suo post accompagna una clip di foto e video montati insieme in cui è ritratta in momenti spensierati, anche insieme al suo fidanzato, prima del rogo, e poi dopo, in ospedale, con immagini di lei a letto, con bende, il volto con ustioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans-Montana, Eleonora dal letto del Niguarda: “Grazie al personale sanitario, un pensiero a chi non ce l’ha fatta” Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, non ce l’ha fatta il genovese Emanuele Galeppini Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, non ce l’ha fatta il genovese Emanuele Galeppini | Il post Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Eleonora Palmieri, la 29enne ferita nell'incendio di Crans Montana e ricoverata al Niguarda di Milano; Cristina Ferretti, parla la mamma di Eleonora Palmieri, la veterinaria ustionata a Crans-Montana: «Ferita al volto appena entrata ma salvata dal fidanzato»; Ore d’angoscia per Eleonora, giovane veterinaria tra i feriti del disastro a Crans-Montana; Eleonora Palmieri salvata a Crans-Montana dal fidanzato. La madre: “L’hanno estubata”. Eleonora Palmieri ferita a Crans, "in ospedale combattiamo per guarire" - "Qui nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno... ansa.it

Chi è Eleonora Palmieri, la veterinaria di Cattolica ferita nell'incendio di Crans-Montana - La veterinaria stava per entrare nel locale della strage (Le Costellation) con feriti e dispersi: ha riportato ustioni in varie parti del corpo. corrieredibologna.corriere.it

Cristina Ferretti, parla la mamma di Eleonora Palmieri, la veterinaria ustionata a Crans-Montana: «Ferita al volto appena entrata ma salvata dal fidanzato» - Eleonora Palmieri, 29 anni, nata a Cattolica vive a San Giovanni in Marignano con la famiglia: «Intossicata dal fumo, era lì per una vacanza. msn.com

Al termine del suo interrogatorio, Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation di Crans-Montana insieme al marito Jacques, ha parlato con i giornalisti. “I miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi. È una t - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana: arrestato il gestore del locale Constellation, teatro della tragedia di capodanno in cui sono morti 40 ragazzi #Tg1 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.