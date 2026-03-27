Noelia Castillo, una ragazza di 25 anni di Barcellona, è deceduta in Spagna dopo aver scelto l'eutanasia. La giovane era rimasta paraplegica a causa di una lesione al midollo spinale provocata da un tentativo di suicidio. La sua vicenda ha attirato l'attenzione sui temi legati alla sofferenza e alle scelte di fine vita.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Dopo una lunga battaglia legale con il padre la giovane ha ottenuto l'accesso alla procedura prevista dalla legge spagnola. Era rimasta paraplegica nel 2022 in seguito a un tentativo di suicidio. "Non voglio essere un esempio, è solo la mia vita", ha dichiarato prima di morire La sofferenza di Noelia Castillo, 25enne di Barcellona rimasta paraplegica per una lesione al midollo spinale causata da un tentativo di suicidio, è terminata. Giovedì 26 marzo la giovane è stata sedata nella sua stanza presso la residenza sanitaria Sant Pere de Ribes e sottoposta all'iniezione prevista dalla procedura spagnola per l'eutanasia "Non voglio essere un esempio per nessuno. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - La storia di Noelia, morta in Spagna per eutanasia dopo una violenza sessuale di gruppo

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UNA SCONFITTA PER L’UMANITÀ: ADDIO NOELIA Siamo profondamente scossi. Oggi il nostro cuore è colmo di dolore per Noelia Castillo Ramos, una giovane di soli 25 anni a cui lo Stato spagnolo ha concesso la morte invece della speranza. Noelia non er x.com