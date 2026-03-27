La stagione di “Open to meraviglia” continua, nonostante le polemiche legate alla gestione dell’ex ministro del Turismo. Sono stati segnalati alcuni effetti visivi legati alle decisioni prese durante il mandato, che hanno suscitato discussioni tra gli esperti e il pubblico. La questione riguarda principalmente aspetti estetici e di immagine legati alle iniziative promosse in quel periodo.

Se pensate che gli strascichi estetici della gestione del ministero del Turismo da parte di Daniela Santanché si limitino al solo brutto accrocchio in AI della Venere di Botticelli sulla quale, dopo le dimissioni della ministra, vanno fiorendo meme ulteriormente manipolati e, duole dirlo, tutti meglio riusciti della famigerata pupazza della campagna pubblicitaria a favore del turismo di massa (Afrodite che sloggia carica di Birkin false, Afrodite in jeans con il trolley e lo scatolone) è perché non vi siete accorti degli atroci lasciti linguistici del claim “open to meraviglia”. Molto più pervasivi e invasivi e, temiamo, lenti a scomparire perché, come noto, nulla mette più radici del kitsch. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La stagione di “Open to meraviglia” non è finita. Strascichi estetici della gestione Santanché

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