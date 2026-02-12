La ministra Daniela Santanchè annuncia che anche il sua ministero si impegna a sostenere le zone colpite dal maltempo nel Sud. Dopo i danni causati dalle piogge intense, il governo fa sapere che sono pronti interventi concreti per aiutare le comunità locali. La ministra sottolinea che il governo vuole agire subito per riparare ai danni e dare una mano alle persone colpite.

Onorevole Santanchè, anche il Ministero del Turismo scende in campo a sostegno del Sud dopo i gravi danni provocati dal maltempo. In cosa consiste il progetto “Welcome to Sud Italia. Sicilia, Calabria e Sardegna: la Meraviglia non si ferma”? È un’iniziativa che vuole invertire la narrazione negativa, attraverso 5 milioni di euro a sostegno del turismo delle Regioni colpite, da investire anche in attività internazionali di riposizionamento dello storytelling delle destinazioni coinvolte, al fine di scongiurare ulteriori danni d’immagine e rilanciare la reputazione di Sicilia, Calabria e Sardegna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “La meraviglia del Sud Italia non si ferma”: parla il Ministro Daniela Santanchè

Il 2025 si preannuncia come un anno storico per il turismo italiano, con numeri da record che testimoniano il ripopolarsi di mete e emozioni.

BIT 2026, Santanchè annuncia un piano da 5 milioni per il turismo nel Sud Italia. La Meraviglia non si ferma. Con questo slogan il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha...

Cascata di Eyipantla: la potente meraviglia tropicale di Los Tuxtlas, Veracruz

In Italia circa quattro giovani su cinque (79%) tra i 20 e i 29 anni vivono ancora con genitori. Solo la Corea del Sud ha un dato più alto (82%). I Paesi in cui la quota di giovani che vive con i genitori supera il 70% sono sette: Corea del Sud,

ENIT e MTurismoItalia aprono la BIT2026 con Welcome to Sud Italia, conferenza stampa sulle misure di sostegno alle Regioni colpite dal ciclone Harry Con: Presidente Reg. Calabria Occhiuto e gli assessori Calabrese (Calabria), Cuccureddu (Sardegna)