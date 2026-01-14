Carceri la sindaca Carnevali | È emergenza a Bergamo la situazione è insostenibile

La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha evidenziato come la condizione delle carceri cittadine sia diventata insostenibile da tempo. In una nota ufficiale, ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando la necessità di interventi immediati per migliorare le condizioni e garantire sicurezza e rispetto dei diritti. La problematica rappresenta un’emergenza che richiede attenzione e azioni concrete da parte delle istituzioni competenti.

Bergamo. "La situazione che vive il carcere della nostra città è da tempo insostenibile – scrive in una nota la sindaca di Bergamo Elena Carnevali -. I continui fatti di cronaca, sempre più allarmanti, il sovraffollamento che arriva ormai quasi a superare il doppio dei posti regolamentari (319), il forte sottodimensionamento degli agenti penitenziari così come del personale educativo e amministrativo, ci dicono con chiarezza che non c'è più tempo da perdere. È necessario affrontare questa emergenza con decisione e responsabilità. Alle carenze strutturali degli organici si sommano le difficoltà nella gestione quotidiana e il peso sempre più rilevante del disagio psichico e delle dipendenze, che interessano una parte consistente della popolazione detenuta.

