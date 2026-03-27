Una scritta in arabo con lo spray è apparsa sul sagrato della chiesa dell’oratorio Regina Immacolata a Muggiò. La scritta chiede “Giustizia per Mansouri”, il pusher ucciso a Rogoredo. La presenza del messaggio è stata segnalata e riportata da un quotidiano locale. La scritta si trova in un’area pubblica vicino alla chiesa, visibile a chi si trova sul sagrato.

Una scritta in arabo fatta con lo spray sul sagrato della chiesa. È quella apparsa sul sagrato della chiesa dell’oratorio Regina Immacolata a Muggiò e riportata dal Corriere della Sera.Secondo quanto ricostruito, la traduzione significherebbe “Giustizia per Mansouri”, l’uomo ucciso dal poliziotto Carmelo Cinturrino a Rogoredo. Le immagini delle telecamere fanno intuire che potrebbe “essere una richiesta d’aiuto – continuano nella nota - Resta comunque un atto grave e inaccettabile, che non può essere giustificato, pur richiamando l’attenzione su un possibile disagio. Le autorità sono state informate e siamo in attesa di ulteriori sviluppi”. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - La scritta (in arabo) sul sagrato della chiesa che chiede “Giustizia per Mansouri”, il pusher ucciso a Rogoredo

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