Parla Carmelo Cinturrino il poliziotto che ha ucciso il pusher a Rogoredo | Ho messo la pistola vicino a Mansouri per paura delle conseguenze

Carmelo Cinturrino, poliziotto coinvolto in un episodio a Rogoredo, ha spiegato di aver avvicinato la pistola a Mansouri per paura delle possibili reazioni. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un colloquio con l’avvocato nel carcere in cui si trova. Cinturrino ha descritto i timori che lo hanno spinto a agire in quel modo, chiarendo i motivi alla base del suo gesto. La vicenda rimane sotto osservazione delle autorità.

"Ho messo la pistola vicino a Mansouri perché temevo le conseguenze di quello che era accaduto". Lo ha detto Carmelo Cinturrino, nel pomeriggio durante un colloquio in carcere con il suo avvocato, Piero Porciani. Il commissario capo di Polizia, è stato fermato oggi, lunedì 23 febbraio, per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, a Milano, durante un controllo anti droga. Cinturrino ha dato la sua versione dei fati su quello che è successo a Rogoredo.

Cinturrino e la pistola: «Ho piazzato io l’arma. Il collega? Sapeva tutto»L’assistente capo, accusato di omicidio volontario per la morte del 28enne Mansouri, avrebbe «ordinato» al collega di tornare «in commissariato» a prendere una borsa. Dopodiché la comparsa sulla scena ... editorialedomani.it

Parla il medico legale Michelangelo Bruno Casali. «Potrebbero essere segni di caduta, ma non è esclusa alcuna ipotesi». Ecco cosa è emerso dopo gli esami autoptici sulla vittima dell’agente Carmelo Cinturrino. «Nessun colpo di rimbalzo, ma diretto». Si att - facebook.com facebook