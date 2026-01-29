Pusher ucciso nel bosco della droga a Rogoredo L’autopsia su Mansouri affidata a Cristina Cattaneo

Un uomo di 28 anni, legato allo spaccio di droga nell’area di Rogoredo, è stato trovato morto nel bosco. L’autopsia sarà affidata all’anatomopatologa Cristina Cattaneo, su richiesta della Procura. La polizia ha sparato al sospetto durante un’operazione, e ora si indaga sull’uso della forza. La scena del delitto si trova nel cuore di un quartiere dove lo spaccio è da tempo sotto osservazione.

Milano – Sarà l'anatomopatologa Cristina Cattaneo a occuparsi per conto della Procura dell'autopsia sul cadavere del ventottenne marocchino Abderrahim Mansouri, ritenuto esponente di spicco della famiglia che gestisce lo spaccio nell'area dell'ex "boschetto della droga" di Rogoredo, ucciso lunedì con un colpo di pistola alla testa esploso da un poliziotto ora indagato per omicidio volontario. Per gli esami balistici il difensore dell'agente, l'avvocato Piero Porciani, nominerà invece un altro specialista "di peso": l'esperto in armi e balistica forense Dario Redaelli, già in campo sul delitto di Garlasco come consulente della famiglia Poggi.

