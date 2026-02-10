Governo Meloni gioca la carta della fiducia | resa dei conti in Lega sull’Ucraina e Vannacci

Il governo di Giorgia Meloni si prepara a chiedere la fiducia in Parlamento, mentre all’interno della Lega esplodono le tensioni sulla posizione sull’Ucraina. La resa dei conti tra i dirigenti del partito e il caso Vannacci aggiungono pressione al quadro politico già complesso.

Roma, 10 febbraio 2026 – Una questione di fiducia, in Parlamento, che si intreccia con le tensioni interne alla Lega e le nuove dinamiche politiche generate dall’uscita di Roberto Vannacci dal partito. Il governo Meloni ha posto la fiducia alla Camera dei Deputati in relazione al decreto Ucraina, una mossa che mira a evitare possibili spaccature nel centrodestra e a chiarire le posizioni dei singoli parlamentari. La decisione, come ha spiegato il Ministro della Difesa Guido Crosetto durante il dibattito in Aula, non è un tentativo di “fuga” dalle difficoltà, ma un atto di responsabilità politica volto a obbligare i rappresentanti di maggioranza a esprimersi chiaramente sul sostegno al governo in un tema cruciale come quello dell’invio di aiuti militari a Kiev.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo italiano ha messo la fiducia sul decreto relativo al rifinanziamento delle armi all’Ucraina.

Questa mattina, in Parlamento, Vannacci ha rivolto la sua prima critica alla maggioranza di Meloni.

