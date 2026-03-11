Caso Iacolino resa dei conti nel governo regionale in Sicilia i meloniani ora vogliono la Sanità

Nel primo pomeriggio, nel centrodestra siciliano, si è verificato un confronto acceso che ha coinvolto diversi esponenti del governo regionale. Renato Schifani aveva già preso le distanze da Salvatore Iacolino durante le ore di pranzo, ma la discussione è proseguita con toni vivaci. In questo contesto, i meloniani hanno espresso l’intenzione di rivolgere l’attenzione alla sanità.

All’ora di pranzo Renato Schifani aveva già scaricato Salvatore Iacolino. Ma nel primo pomeriggio nel Centrodestra si è aperta ugualmente una resa dei conti con pochi precedenti. Fratelli d’Italia ora chiede apertamente la guida dell’assessorato, un pezzo di Forza Italia apre il fuoco amico tirando fuori dai cassetti vecchie interrogazioni parlamentari contro il dirigente e spingendosi a prevedere che l’inchiesta si allargherà. L’ Mpa di Lombardo sfida il presidente: «Si sente di avviare un radicale cambiamento?». Il caso Iacolino è diventato il detonatore di malesseri peraltro neppure tenuti tanto nascosti. E quindi a poco è servita la... 🔗 Leggi su Feedpress.me

